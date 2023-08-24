تراجع النفط بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس وسط بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الاقتصادات الرئيسية ومع انتظار المستثمرين خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0359 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 82.95 دولاراً للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78.59 دولاراً للبرميل.

قال محللون إن بيانات التصنيع الصادرة عن مجموعة من استطلاعات مؤشر مديري المشتريات (PMI) يوم الأربعاء رسمت صورة قاتمة لصحة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

وأعلنت اليابان عن تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس. كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو أكثر من المتوقع، خاصة في ألمانيا. ويبدو أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو الانكماش في الربع الحالي، معرضا لخطر الوقوع في الركود.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس، مع تسجيل النمو لأضعف مستوياته منذ فبراير.

وفي هذه الأثناء، يتوجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول حيث قد يهيمن الحديث عن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول على الرغم من تراجع الضغوط التضخمية.

وعلى جانب العرض، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزير النفط الإيراني قوله إن إنتاج النفط الخام الإيراني سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر، على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية.

ويقوم المسؤولون الأمريكيون أيضًا بصياغة اقتراح من شأنه تخفيف العقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، مما يسمح لمزيد من الشركات والدول باستيراد النفط الخام، إذا تحركت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وفقًا لخمسة أشخاص مطلعين على الخطط. .

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس إلى 433.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

لكن ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي يشير إلى أن الطلب على الوقود كان أضعف من المتوقع.