تراجع المبيعات النقدية للدولار في مبيعات البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، الى 36 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 210 ملايين و 405 آلاف و 522 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 174 مليوناً و 125 الفاً و 522 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 36 مليونا و 280 الفا على شكل مبيعات نقدية منخفضة عن يوم امس الاربعاء والبالغة 47 مليوناً و 230 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 11 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 103 شركات.