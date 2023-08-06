تراجع المبيعات النقدية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ تراجعت المبيعات النقدية للبنك المركزي العراقي في مزاد العملة، اليوم الأحد، إلى 15 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 212 مليونا و 387 الفا و 10 دولارات غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 196 مليوناً و 417 الفاً و 10 دولارات، فيما ذهبت البقية البالغة 15 مليونا و 980 الفا على شكل مبيعات نقدية منخفضا عن يوم الخميس الماضي والبالغة 53 مليوناً و280 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 58 شركة.