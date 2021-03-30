تراجع الليرة التركية بعد إقالة نائب محافظ البنك المركزي

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية ولامست 8.30 مقابل الدولار الأميركي بعد الإعلان عن اقالة نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه.

وفي 20 مارس آذار، قرر الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك السابق ناجي إقبال وعين بدلا منه شهاب قوجي أوغلو، الذي يدعم رؤية الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأدى القرار إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

لكن كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاقتصادية قال إن تركيا لا تدرس فرض أي قيود على رؤوس الأموال.