سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع الليرة التركية بعد إقالة نائب محافظ البنك المركزي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-30T08:45:46+0000
تراجع الليرة التركية بعد إقالة نائب محافظ البنك المركزي

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية ولامست 8.30 مقابل الدولار الأميركي بعد الإعلان عن اقالة نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه.

وفي 20 مارس آذار، قرر الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك السابق ناجي إقبال وعين بدلا منه شهاب قوجي أوغلو، الذي يدعم رؤية الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأدى القرار إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

لكن كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاقتصادية قال إن تركيا لا تدرس فرض أي قيود على رؤوس الأموال.

 

 

related

الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

Date: 2020-10-27 08:16:51
الليرة التركية تواصل انهيارها الكبير

الأسواق التركية تغلق عند أكبر انخفاض للعملة في تاريخ البلاد

Date: 2020-11-02 17:21:38
الأسواق التركية تغلق عند أكبر انخفاض للعملة في تاريخ البلاد

الليرة التركية تواصل التراجع الكبير وتتجاوز 8.25 لكل دولار

Date: 2020-10-28 08:33:05
الليرة التركية تواصل التراجع الكبير وتتجاوز 8.25 لكل دولار

انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

Date: 2020-10-07 11:34:46
انخفاض قياسي جديد لليرة التركية

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى في 2021

Date: 2021-03-04 12:56:33
الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى في 2021

العملة التركية تهبط إلى ادنى مستوى امام الدولار

Date: 2020-09-28 12:01:35
العملة التركية تهبط إلى ادنى مستوى امام الدولار

الليرة التركية تسجل أدنى سعر في تاريخها

Date: 2020-10-09 11:10:07
الليرة التركية تسجل أدنى سعر في تاريخها

الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين

Date: 2020-10-21 09:34:48
الليرة التركية ترتفع عند أعلى مستوى في أسبوعين