تراجع الليرة التركية

شفق نيوز/ تراجعت الليرة التركية قليلا الخميس بعد أن استقرت عند ما يزيد على 7.8 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر، مع ترقب مستثمرين اجتماع البنك المركزي والمتوقع فيه رفع سعر الفائدة.

وسجلت الليرة 7.8280، متراجعة نحو 0.4 بالمئة بعد أن لامست 7.7935 عند إغلاق أمس الأربعاء.

وفقدت العملة التركية نحو 24 بالمئة من قيمتها هذا العام بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل باهظ التبعات للدولة في سوق العملة.

وشهدت العملة أربعة أيام متتالية من المكاسب متعافية من مستويات قرب تراجع قياسي وصلت لها مؤخرا بفعل توترات جيوسياسية من بينها النزاع بين أرمينيا وأذربيحان والخلاف بين أنقرة وأثينا على ملكية موارد بشرق البحر المتوسط.

وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 بالمئة اليوم الخميس في تشديد إضافي للسياسة النقدية لمواجهة تضخم يفوق العشرة بالمئة.