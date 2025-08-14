تراجع العملة التركية والايرانية مقابل الدولار الأمريكي

شفق نيوز - انقرة / طهران

تراجعت كل من الليرة التركية، والتومان الإيراني، أمام الدولار الأمريكي في تعاملات صباح اليوم الخميس.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية نحو 40.65 ليرة للشراء، وقرابة 40.78 ليرة للبيع في إشارة إلى تصاعد زخم العملة الأمريكية، وزيادة الضغوط على العملة المحلية التي امتدت طيلة الأعوام الماضية.

أما العملة المحلية الإيرانية فهي ايضا قد شهدت مزيداً من التراجع أمام الدولار، فقد بلغ سعر الصرف الدولار مقابل التومان 93.800.

وكان مجلس الشورى الإيراني قد وافق في العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري على مشروع جديد يقضي بإزالة 4 أصفار من العملة الوطنية بعد الهبوط العنيف الذي شهدته في السنوات الأخيرة بفعل العقوبات المالية المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

واتخذت إيران هذه الخطوة في محاولة لدعم استقرار اقتصادها بعد عقود من التضخم المفرط وتدهور قيمة العملة.