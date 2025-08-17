تراجع العراقيين إلى المرتبة 5 في شراء العقارات التركية

شفق نيوز– أنقرة

أفادت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأحد، بأن العراقيين تراجعوا إلى المرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر يوليو/تموز.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 12.4٪ خلال تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 142 ألفاً و858 منزلاً.

وأضافت أن مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 18.6٪ خلال يوليو/ تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ ألفاً و913 منزلاً فقط.

وأشارت الهيئة إلى أن الروس تصدروا قائمة الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال تموز بعدد 315 منزلاً، وجاء الإيرانيون ثانياً بـ152 منزلاً، والألمان ثالثاً بـ135 منزلاً، تلاهم الأوكرانيون بالمرتبة الرابعة 134 منزلاً، ثم العراقيون بالمرتبة الخامسة 120 منزلاً، فيما جاءت أذربيجان سادساً بـ93 منزلاً، وكازاخستان سابعاً بـ65 منزلاً، والسعودية ثامناً بـ64 منزلاً، وفلسطين تاسعاً بـ52 منزلاً، والصين بالمرتبة العاشرة بـ51 منزلاً.

وكان العراقيون يتصدرون قائمة الدول الأكثر شراءً للعقارات في تركيا منذ عام 2015، قبل أن يتراجعوا إلى المركز الثاني بعد إيران بداية عام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ أبريل/نيسان 2022 بعد هيمنة الروس على العقارات التركية، ومن ثم إلى المركز الخامس في تموز 2025.