تراجع الصادرات الأردنية إلى العراق رغم نمو الصناعة

شفق نيوز - بغداد / عمان

سجلت صادرات الأردن الصناعية نمواً بنسبة 2.6 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الصادرات إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، رغم تراجعها إلى عدد من الأسواق الرئيسية بينها العراق.

وبحسب معطيات إحصائية صادرة عن غرفة صناعة الأردن، بلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 2.027 مليار دينار، مقارنة بـ1.976 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2025، لتشكل ما نسبته 95 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية البالغة 2.129 مليار دينار.

وأظهرت البيانات أن العراق جاء ضمن أبرز الأسواق المستوردة للصادرات الأردنية، إذ بلغت قيمة الصادرات إليه 193 million دينار، مشكلاً ما نسبته 9 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية، ليحل ثالثاً بعد الولايات المتحدة والسعودية من حيث الوزن النسبي.

في المقابل، تراجعت صادرات الأردن إلى العراق خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 28 مليون دينار، وبنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، إن هذا الانخفاض جاء بالتزامن مع تراجع الصادرات إلى أسواق رئيسية أخرى، بينها الولايات المتحدة والهند والسعودية.

وأشار الجغبير إلى أن الأسواق الأوروبية والآسيوية كانت المحرك الرئيسي لنمو الصادرات الصناعية الأردنية، مع ارتفاع الصادرات إلى دول أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 95 مليون دينار، وإلى دول الاتحاد الأوروبي بـ72 مليون دينار، فضلاً عن زيادة الصادرات إلى شرق آسيا وأسواق آسيوية أخرى.