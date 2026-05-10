تراجع الصادرات النفطية العراقية إلى أميركا وارتفاع الفنزويلية خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد / واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظاً في واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي، مقابل قفزة في الإمدادات القادمة من فنزويلا.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي الواردات الأميركية من تسع دول رئيسية نحو 5.066 ملايين برميل يومياً، مسجلاً انخفاضاً قدره 170 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه.

وبيّنت الإحصائية أن صادرات العراق النفطية إلى السوق الأمريكية تراجعت إلى 76 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ 195 ألف برميل في الأسبوع السابق، ليحل العراق في المرتبة الثامنة ضمن قائمة المصدرين.

وجاءت كندا في صدارة القائمة بـ 3.268 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا التي رفعت صادراتها إلى 400 ألف برميل، ثم كولومبيا بـ 348 ألفاً، والسعودية بـ 332 ألفاً، والمكسيك بـ 327 ألف برميل يومياً.

كما شملت القائمة الإكوادور بـ 165 ألفاً، ونيجيريا بـ 93 ألفاً، والبرازيل بـ 27 ألف برميل، فيما استقرت الواردات من ليبيا عند مستوى الصفر خلال الفترة ذاتها.