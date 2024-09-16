تراجع الصادرات العراقية بنسبة 15.7% في الربع الأول من العام الحالي

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن تراجع الصادرات العراقية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.7%.

وقال البنك في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الصادرات السلعية للعراق تراجعت بنسبة 15.7% خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 23 ملياراً و474 مليون دولار مقابل 27 ملياراً و847 مليون دولار للربع الرابع من العام الماضي".

وأضاف أن "صادرات النفط العراقي شكلت نسبة 96.7% من إجمالي الصادرات السلعية للربع الأول من العام الحالي، مسجلة تراجعاً بنسبة 16.4% عن الربع الأخير من العام السابق، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 10.7%".

وأشار إلى أن "صادرات المنتجات النفطية التي تشمل النفثا والكَازأويل وغيرها من المنتجات الأخرى شكلت نسبة 2.7% في الربع الأول للعام الحالي من إجمالي الصادرات".

وبين البنك أن "الصادرات السلعية الأخرى شكلت نسبة ضئيلة بلغت 0.6% من إجمالي الصادرات السلعية، تركز القسم الأكبر منها على التجهيزات الصناعية وبعض الأغذية والمشروبات الأولية المعدة للاستهلاك العائلي".