تراجع السيولة وميزان المدفوعات بالعراق خلال 3 أشهر

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، المؤشرات الاقتصادية في البلاد للربع الأول من عام 2025.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن أهم المؤشرات للربع الأول من عام 2025 تشير إلى انخفاض الواردات السلعية مقارنة بالصادرات، مما أدى إلى انخفاض صافي ميزان المدفوعات ليصل إلى 5.9 تريليونات دينار.

وأضاف أن هناك انخفاضاً في ودائع الجمهور لدى المصارف، مما أدى إلى تراجع السيولة النقدية، مشيراً إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي بلغ 71.3 تريليون دينار.

وأشار إلى أن كمية الطاقة الكهربائية المنتَجة في الربع الأول من عام 2025 بلغت 33,142,433 ميغاواط/ساعة، فيما بلغت كمية الطاقة المستوردة 1,673,496 ميغاواط/ساعة.

وتعني وحدة "الميغاواط/ساعة" مقدار القدرة المولّدة أو المستوردة خلال ساعات التشغيل الفعلية للطاقة الكهربائية الوطنية.