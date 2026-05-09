تراجع الذهب وسط صعود الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح تداولات الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

شهدت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم السبت، انخفاضاً بالأسواق المحلية في بغداد وأربيل تزامناً مع ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار مع انطلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من (الخليجي والتركي والأوروبي) 1.014 مليون دينار، وسعر الشراء 1.010 مليون، فيما سجل يوم الخميس الماضي بيع 1.017 مليون دينار .

وأشار المراسل، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 984 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 980 ألفاً.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.015 و 1.025 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 985 و 990 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.054 مليون، وعيار 21 سعر بيع 1.006 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 861 ألف دينار.

فيما ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد في وقت سابق من صباح لتسجل 153,150 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 153,000 دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية تدخل فيه أسعار الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.