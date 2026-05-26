تراجع الذهب والفضة بفعل التوتر الأميركي الإيراني وارتفاع النفط ينعش مخاوف التضخم

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء،تراجعاً مع ارتفاع أسعار النفط عقب الضربات الأميركية الجديدة في إيران، ما عزز المخاوف من عودة التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4537.54 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 4538.50 دولاراً.

وجاء تراجع المعدن الأصفر بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت زوارق ومواقع صواريخ في جنوب إيران، في وقت يواصل فيه مسؤولون إيرانيون محادثات في الدوحة بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن لإنهاء الحرب.

وارتفع خام برنت بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط استمرار التوترات الأميركية الإيرانية، ما زاد المخاوف من ضغوط تضخمية جديدة.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع البنوك المركزية، وفي مقدمتها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط عادة على الذهب كونه لا يدرّ عائداً.

كما تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة بنسبة 1.8% إلى 76.66 دولاراً للأونصة، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1950.70 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم 1.1% إلى 1382.42 دولاراً للأونصة.