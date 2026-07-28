تراجع الذهب مع قوة الدولار وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز - بغداد/أربيل

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار إلى مستويات قريبة من أعلى مستوى له في شهر، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وما قد يحمله من إشارات حول مسار السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4044.81 دولارًا للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.8% إلى 4045.40 دولارًا للأونصة.

ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية يوم الأربعاء، وسط توقعات الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة، مع ترقب أي مؤشرات بشأن إمكانية رفعها خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك أدنى سعر فائدة في العالم.

كما ساهمت تطورات الملف الإيراني في تحركات الأسواق، إذ أعلن ترامب أن واشنطن تجري "محادثات جيدة" مع إيران، مع الإشارة إلى إمكانية استئناف الضربات إذا فشلت المفاوضات، في وقت شهدت فيه السعودية والأردن والعراق هجمات بطائرات مسيرة يوم الاثنين.

ولم يقتصر التراجع على الذهب، إذ انخفضت أسعار المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، حيث تراجعت الفضة بنسبة 1.9%، والبلاتين بنسبة 1%، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.6%.