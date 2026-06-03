تراجع الذهب مع صعود النفط وتجدد التوترات في الشرق الأوسط

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد الأعمال العدائية في منطقة الخليج، ما عزز المخاوف من استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

و انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4476.50 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم آب بنسبة 0.3% إلى 4504.40 دولاراً للأونصة.

وجاء التراجع بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد إعلان الجيش الأمريكي إحباط هجمات صاروخية إيرانية استهدفت البحرين والكويت وأهدافاً إقليمية أخرى، وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، ما زاد من المخاوف التضخمية ودعم التوقعات بإبقاء السياسة النقدية الأمريكية مشددة.

كما أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استمرت ضغوط التضخم، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت أيضاً أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة بنسبة 0.5%، والبلاتين 0.2%، والبلاديوم 0.3%.