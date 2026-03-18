تراجع الذهب مع صعود الدولار في بغداد وأربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.047 مليون دينار، وسعر الشراء 1.043 مليون، فيما سجلت أمس الثلاثاء 1.088 مليون دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.017 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.013 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.050 مليون دينار، و 1.060 مليون، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.020 مليون دينار و 1.030 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.128 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.078 مليون، وعيار 18 بيع 923 ألف دينار.

هذا وقد شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 155,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت أمس الثلاثاء 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

يذكر أن الذهب يُسعّر لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالميا مع سعر الدولار محليا.