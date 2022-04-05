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تراجع الذهب مع ثبات الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-05T05:30:34+0000
تراجع الذهب مع ثبات الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب طفيفا، يوم الثلاثاء، مع بقاء الدولار ثابتًا وزيادات أكبر في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح تضخم اقتصادي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1929.60 دولارًا للأوقية في الساعة 05.18 بتوقيت جرينتش، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1933.60 دولارا.

وظل مؤشر الدولار دون تغيير بعد ثلاثة أعوام على التوالي والدولار القوي يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 تزيد العوائد المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للحيازة السبائك غير المدفوعة.

بالنسبة للمعادن الاخرى انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 24.48 دولارًا للأونصة ، تغير البلاتين قليلاً عند 986.06 دولارا والبلاديوم ارتفع 0.7٪ إلى 2289.68 دولارا.

 

 

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