تراجع الذهب مع الارتفاع الحاد لأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، وسط الارتفاع الملحوظ لأسعار صرف الدولار في التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 905 آلاف دينار، وسعر الشراء 901 ألف، فيما كان قد سجل أمس الإثنين 922 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 875 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 871 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 905 آلاف و915 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 875 ألفاً و885 ألف دينار تبيعاً لأجور الصياغة والموقع.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت تراجعاً مماثلاً؛ حيث بلغ سعر البيع لعيار 22 في الأسواق 957 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 915 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 783 ألف دينار.

ويأتي هذا التراجع في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع ارتفاع الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجلا 157,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل ارتفاعاً أيضاً؛ إذ بلغ سعر البيع 157,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156,900 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.