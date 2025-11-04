تراجع الذهب مع استقرار الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار الذهب دون مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) مجددا، يوم الثلاثاء، مع بقاء الدولار صامدا عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، في حين تقلص الطلب على الذهب بفعل تراجع فرص خفض آخر لأسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول وانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,992.23 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة الـ 03:43 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 4,001.40 دولار للأوقية.

واستقر الدولار، حيث ظل يحوم قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث حفز انقسام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتداولين على كبح جماح الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام الأسبوع الماضي، لكن رئيسه جيروم باول قال إن خفضا آخر هذا العام "ليس أمرا محسوما.

ويزدهر الذهب غير المدر للعائدات في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وينتظر المستثمرون الآن بفارغ الصبر صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة من ADP، المقرر صدورها يوم الأربعاء، ومؤشرات مديري المشتريات من ISM هذا الأسبوع للحصول على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت السبائك الذهبية، التي حققت مكاسب بنسبة 53% حتى الآن هذا العام، بأكثر من 8% من أعلى مستوى قياسي لها والذي سجلته في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 48.12 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1566.60 دولاراً، وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1430.31 دولاراً.