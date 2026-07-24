تراجع الذهب قرب 4030 دولاراً بضغط من صعود النفط ومخاوف الفائدة

شفق نيوز - أربيل

واصل الذهب تراجعه، اليوم الجمعة، بعد انخفاضه اثنين بالمئة في الجلسة الماضية إذ أججت عودة سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل المخاوف بشأن ​التضخم وعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس ‌الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4030.09 دولارا للأوقية (الأونصة) متراجعا بأكثر من 130 دولارا عن أعلى مستوى له في أسبوعين والذي ​سجله يوم الأربعاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى ​4033.20 دولارا.

والذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة نسبتها 0.4 بالمئة.

وقال ⁠براين لان المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال "على المدى القصير نتوقع مزيدا من التقلبات... ​فقد كان الذهب يتداول في نطاق يتراوح بين 3980 دولارا و4170 دولارا تقريبا، وظل ​عالقا في هذا النطاق لأسابيع. وفي كل مرة تقترب فيها الأسعار من مستوى 4000 دولار أو تنخفض عنه قليلا، نرى ظهور مشترين كبار يعودون لشرائه ورفع سعره مرة أخرى".

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​إيران وحلفاءها الحوثيين أمس الخميس "بعقاب عسكري كبير" بعد أن هاجمت الجماعة اليمنية ناقلتي ​نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

وارتفع سعر خام برنت سبعة بالمئة عند التسوية أمس الخميس متجاوزا حاجز 100 ‌دولار ⁠للبرميل للمرة الأولى منذ مايو أيار في واحدة من أكبر الارتفاعات منذ بدء الحرب.

ويثير ارتفاع أسعار النفط الخام مخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفي حين يُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يفقد جاذبيته ​كأصل لا يدر عائدا ​عندما تكون أسعار ⁠الفائدة مرتفعة.

وتركز الأسواق أيضا على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل ويرجح أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ​لكن المتداولين يرون احتمالا نسبته 81 بالمئة تقريبا لرفع أسعار ​الفائدة في ⁠سبتمبر أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا أمس الخميس، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام رفعها في سبتمبر أيلول.

وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة ​الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى ​57.29 دولارا للأوقية لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.5 بالمئة.

وهبط سعر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1579.49 دولارا، كما نزل ​سعر البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1237.50 دولارا، وكلاهما في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية.