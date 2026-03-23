تراجع الذهب بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2%، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها وتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو أربعة أشهر، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

وسجل الذهب الفوري نحو 4372 دولاراً للأونصة، متراجعاً بنسبة 2.5%، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب الأميركي بأكثر من 4%، مع استمرار الضغوط على المعدن النفيس.

ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد الصراع في المنطقة وارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 110 دولارات للبرميل، ما يعزز المخاوف من زيادة تكاليف النقل والتصنيع وبالتالي ارتفاع التضخم.

كما ساهمت توقعات تشديد السياسة النقدية عالمياً وارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة في تقليص جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 3.2% إلى 65.61 دولاراً للأونصة، كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.9% إلى 1866.65 دولاراً، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1397.25 دولاراً.