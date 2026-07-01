تراجع الذهب بفعل ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتزايد توقعات رفع الفائدة

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 3979.41 دولاراً للأونصة، بعد أن هبط في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.1% إلى 3992.70 دولاراً للأونصة.

وسجل الذهب أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ عام 2013 خلال الربع الثاني من عام 2026، كما تراجع للشهر الرابع على التوالي في يونيو، في ظل تنامي المخاوف التضخمية وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ما زاد من الضغوط على الذهب عبر رفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وفي السياق ذاته، تتوقع الأسواق بنسبة تقارب 67% قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية لشهر يونيو وأرقام الوظائف غير الزراعية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.4% إلى 57.75 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1542 دولاراً للأونصة، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1199.34 دولاراً للأونصة.