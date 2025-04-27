تراجع الدينار العراقي مع إغلاق بورصات بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر الدولار ارتفع مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ليسجل 144,900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار قد سجلت صباح اليوم 144,550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار صرف الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 144,000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً كذلك، حيث بلغ سعر البيع 145,000 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 144,900 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.