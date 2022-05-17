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تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-17T05:35:35+0000
تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب

شفق نيوز/ تغيرت أسعار الذهب بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، حيث أدى تراجع الدولار إلى دعم الطلب على السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي ومواجهة الضغط الناتج عن انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب الفوري في أحدث تعاملات 0.1٪ إلى 1825.29 دولاراً للأوقية اعتبارًا من 04:18 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1825.60 دولاراً.

واستقر مؤشر الدولار بعد انخفاضه من أعلى مستوياته في 20 عامًا يوم الاثنين، حيث قلص المستثمرون الرهانات بشأن ما إذا كانت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية ستدفع الدولار إلى المزيد من المكاسب.

وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومع ذلك ، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما حد من الطلب على الذهب الذي لا يحمل فائدة.

وتراجع سعر الفضة الفوري 0.2 بالمئة إلى 21.56 دولارًا للأوقية ، واستقر البلاتين عند 945.76 دولارًا ، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2002.17 دولار.

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