عالمياً.. تراجع الدولار يزيد بريق المعدن الأصفر

شفق نيوز / ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهان بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه بوقت لاحق اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1948.49 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1961.70 دولارا.

ويأتي ذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية، أكثر جاذبية للمشترين وحائزي العملات الأخرى.

أما المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.8439 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 979.37 دولارا، بينما استقر البلاديوم عند 1361.01 دولارا.