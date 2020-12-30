تراجع الدولار يدفع الذهب نحو الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأميركي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1881.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1886.20 دولار.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 26.31 دولار للأونصة، وربح البلاتين 0.6% إلى 1055.62 دولار وزاد البلاديوم 0.8% إلى 2346.18 دولار.