تراجع الدولار وارتفاع البيتكوين إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين

شفق نيوز/ تم تداول الدولار على قدم وساق، يوم الثلاثاء، حيث تتطلع الأسواق إلى أسبوع من الانخفاضات الأمريكية. البيانات الاقتصادية ستوفر إشارات جديدة حول متى قد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة المشفرة الرائدة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين فوق 57000 دولار بعد أن فتحت شركة برمجيات المؤسسات MicroStrategy Inc (MSTR.O) علامة تبويب جديدة أعلنت أنها اشترت حوالي 3000 رمزًا إضافيًا مقابل 155 مليون دولار.

وتم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من نظرائه بما في ذلك اليورو والين، بشكل مسطح عند 103.77 بالتوقيت الآسيوي، بعد انخفاض بنسبة 0.17٪ يوم الاثنين.

وأظهرت أداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية أن الأسواق استبعدت الخفض تقريبًا في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار، وقد أرجأت مؤخرًا توقعات التخفيض إلى يونيو/حزيران بدلاً من مايو/أيار، بعد النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة.

ومن المقرر صدور بيانات السلع المعمرة في وقت لاحق يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات المبيعات الأمريكية لشهر يناير في وقت لاحق يوم الثلاثاء. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس.

وانخفض الدولار 0.13% إلى 150485 يناً، مع صعود العملة اليابانية بعد صدور أرقام تظهر أن تضخم أسعار المستهلكين بقي عند المستوى الذي يستهدفه بنك اليابان البالغ 2%، بدلاً من الانخفاض دونه للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، كما توقع الاقتصاديون.

ولم يتغير اليورو عند 1.08505 دولار، بعد أن ارتفع 0.27% في الجلسة السابقة.

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 3.3٪ في أحدث مرة إلى 56338 دولارًا، بعد أن قفزت سابقًا إلى 57055 دولارًا للمرة الأولى منذ ديسمبر من العام الماضي.

وتراجعت العملات الحساسة للمخاطر وسط تراجع الأسهم الإقليمية، لتواصل تراجعها عن أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.

وخسر الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6528 دولار أمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6595 دولار يوم الخميس.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.61555 دولار أمريكي، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 1 يناير. 15 عند 0.6218 دولار يوم الخميس.

ويستعد المتداولون لما يمكن أن يكون اجتماعًا مهمًا للسياسة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) يوم الأربعاء. تتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع سعر الفائدة الرسمي بنسبة 5.5% لمكافحة التضخم العنيد.