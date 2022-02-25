تراجع الدولار مقابل مع معظم العملات

شفق نيوز/ تراجع الدولار مقابل معظم العملات ، بما في ذلك اليورو ، يوم الجمعة ، حيث تراجعت الأسواق عن بعض التحركات المضطربة من اليوم السابق على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".

كما استعاد الروبل الروسي بعض مكاسبه ، حيث تم تداوله عند حوالي 84.4 للدولار يوم الجمعة ، بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي له عند 89.986 للدولار في اليوم السابق ، حيث أطلقت روسيا العنان لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

واستجابت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى بموجة من العقوبات أعاقت قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية إلى جانب عقوبات ضد البنوك والشركات المملوكة للدولة.

واستمر القتال يوم الجمعة مع تقدم القوات الروسية صوب كييف ، على الرغم من أن الأسواق كانت أكثر هدوءًا مما كانت عليه قبل 24 ساعة ، مع ارتفاع أسواق الأسهم في آسيا ، بعد المكاسب في وول ستريت خلال الليل.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1218 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.24 بالمئة ، بعد أن لامس أدنى مستوى له عند 1.1106 دولار يوم الخميس ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.

كما استعادت العملات الأخرى خسائرها في اليوم السابق وكان مؤشر الدولار عند 96.854 منخفضًا بنسبة 0.2٪. ومع ذلك ، فإن حجم التحركات السابقة يعني أنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 0.8٪ خلال الأسبوع.

وكان الجنيه الاسترليني أيضًا جزءًا من انتعاش يوم الجمعة ، حيث ارتفع بنسبة 0.4٪ إلى 1.343 دولار ، والدولار الأسترالي الذي ارتفع بنسبة 0.46٪ عند 0.7195 دولار ، والين الذي ارتفع إلى 115.23 للدولار.

بالإضافة إلى التأثير المباشر للحرب في أوكرانيا ، كان تجار العملات يحاولون تقييم تأثير الحرب على السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم.

قال العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ، حتى أولئك الذين يُنظر إليهم أحيانًا على أنهم متشددون ، إن الوضع في أوكرانيا قد يتسبب في إبطاء البنك المركزي الأوروبي لخروجه من إجراءات التحفيز.

في غضون ذلك ، قال مستثمرون وبعض المسؤولين الأمريكيين إن الحرب من المرجح أن تتباطأ لكنها لن تتوقف عن الاقتراب من رفع أسعار الفائدة.

كان صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجادلون علنًا حول ما إذا كانوا سيبدأون برفع سعر الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في اجتماعه في مارس.