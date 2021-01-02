تراجع الدولار مقابل الدينار العراقي

سفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، اليوم السبت 2 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم السبت ، 144300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 144300 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد الخميس الماضي144800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 143250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.