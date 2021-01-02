سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع الدولار مقابل الدينار العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-02T07:02:31+0000
تراجع الدولار مقابل الدينار العراقي

سفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، اليوم السبت 2 كانون الثاني 2021.

 وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم السبت ، 144300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 144300 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد الخميس الماضي144800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

 وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 143250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

related

تراجع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-21 07:32:41
تراجع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

إرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

Date: 2020-11-28 07:32:14
إرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

صعود مفاجئ للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-12-13 12:02:31
صعود مفاجئ للدولار في بغداد وإقليم كوردستان

تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-09 07:26:41
تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

لليوم الثاني .. الدولار يسجل إرتفاعاً أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-29 07:19:18
لليوم الثاني .. الدولار يسجل إرتفاعاً أمام الدينار العراقي

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الدينار العراقي ويلامس السعر الرسمي

Date: 2020-12-31 07:12:12
الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الدينار العراقي ويلامس السعر الرسمي

الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-05 07:26:41
الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

المالية تفجّر مفاجأة: خفض قيمة الدينار رسمياً بدءاً من الأحد

Date: 2020-12-18 16:41:43
المالية تفجّر مفاجأة: خفض قيمة الدينار رسمياً بدءاً من الأحد