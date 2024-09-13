تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ تراجع الدولار يوم الجمعة، مع ارتفاع اليورو والين مع بقاء المستثمرين في حالة من التوتر قبل اجتماع البنوك المركزية الأسبوع المقبل حيث يتركز التركيز على بنك الاحتياطي الفيدرالي وحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

وفي حين من المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فإن عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس أبقا المستثمرين على حافة الهاوية وضغط على الدولار.

وأشار المحللون إلى التقارير الإعلامية الصادرة عن فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال والتي تشير إلى أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حاسما كأحد الأسباب التي دفعت المتداولين إلى زيادة الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأضاف كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في أو سي بي سي، أن بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية التي صدرت يوم الخميس والمقال الذي نشرته وول ستريت جورنال حول معضلة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحيت الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول.

وأظهرت أداة CME FedWatch أن المتداولين يضعون في الحسبان احتمالات بنسبة 43% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ارتفاعا من 27% في اليوم السابق، مع احتمالات بنسبة 57% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس. وتضع الأسواق في الحسبان 113 نقطة أساس من التيسير من الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام.

خفض البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خففت من التوقعات بخفض آخر الشهر المقبل، مما دفع اليورو للارتفاع، مع تمسك العملة الموحدة بتلك المكاسب في التعاملات المبكرة يوم الجمعة.

وبجانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، يعقد بنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعات السياسة الأسبوع المقبل.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1083 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.57% يوم الخميس، تاركا مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين بما في ذلك اليورو، عند 101.11.

وقد أدت سلسلة من التقارير الاقتصادية الأميركية المتباينة هذا الأسبوع إلى إرباك توقعات أسعار الفائدة، حيث أشار تقرير صدر يوم الخميس إلى أن عمليات تسريح العمال ظلت منخفضة حتى مع تباطؤ سوق العمل، في حين أظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين أكثر قليلا من المتوقع في أغسطس/آب وسط انتعاش في تكلفة الخدمات.

ومن المرجح ألا تجعل البيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقف مؤقتا عن خفض أسعار الفائدة، "لكنها ينبغي أن تكون بمثابة تذكير بأهمية تحقيق التوازن بين جانبي تفويضه (العمالة والتضخم)"، كما قال ريان براندهام، رئيس أسواق رأس المال العالمية، أميركا الشمالية في شركة فاليدوس لإدارة المخاطر.

"تظل المخاطر قائمة بأن التضخم قد لا يعود إلى الهدف بسهولة كما يبدو أن الجميع، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتوقعون".

وكان الين أعلى بنسبة 0.3% عند 141.38 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف الشهر عند 140.71 الذي لامسه يوم الأربعاء قبل اجتماع بنك اليابان.

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا يوم الخميس إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل في النصف الثاني من السنة المالية المقبلة لكنه أضاف أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة ببطء وعلى عدة مراحل.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.31415 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل حيث تشير أسواق العقود الآجلة إلى احتمالات بنحو 80% بأن تظل أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس آب.