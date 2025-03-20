تراجع الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأربعاء 147600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا إذ بلغ سعر البيع 147150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147050 ديناراً مقابل 100 دولار .