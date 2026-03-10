تراجع الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق الأسواق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 155500 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، انخفضت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 153650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153550 ديناراً مقابل 100 دولار.