تراجع الدولار بفعل ضعف في سوق العمل الأميركي

شفق نيوز - أربيل

تراجع الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، في وقت يركز فيه المستثمرون الذين يفتقرون إلى البيانات الرسمية عن سوق العمل الأمريكية على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 0.5 بالمئة إلى 99.674 مبددا المكاسب التي سجلها هذا الشهر وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 10 ديسمبر كانون الأول.

وفي ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي أدى إلى تأجيل إصدار التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية، تحول المتعاملون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت تراجع الوظائف في الاقتصاد الأمريكي خلال أكتوبر تشرين الأول في القطاع الحكومي وقطاع التجزئة، في حين أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلنة.

وجرى تداول الدولار عند 153.17 ين بارتفاع 0.1 بالمئة مقارنة بالمستويات في أمريكا الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة ارتفاع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر أيلول 1.8 بالمئة عن العام السابق، وهو أسوأ قليلا من متوسط توقعات السوق لارتفاع بواقع 2.5 بالمئة.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6479 دولار في حين تم تداول الدولار النيوزيلندي على ارتفاع 0.1 بالمئة عند 0.5635 دولار.

ووصل اليوان في الخارج إلى 7.1233 يوان لكل دولار، دون تغيير في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3135 دولار مستقرا حتى الآن خلال اليوم بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر حتى الآن في آسيا، إذ يتم تداوله قرب أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1550 دولار.