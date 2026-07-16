تراجع التضخم السنوي في العراق إلى 3% خلال أيار.. وخبير يوضح الأسباب

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية العراقية، تراجعاً في معدل التضخم السنوي لشهر أيار/ مايو الماضي ليصل إلى 3%، بعد أن كان قد سجل 4.3% في شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي.

وفي تعليق له على هذه البيانات، أوضح رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للبحوث والاستشارات الاقتصادية، الخبير منار العبيدي، أن هذا الانخفاض ناتج بشكل رئيسي عن تراجع أسعار سلع الأغذية، والخضروات، والوقود، وذلك على الرغم من تسجيل ارتفاع نسبي في أسعار الألبان، والبيض، واللحوم، والأسماك.

وأشارت المنصة في لوحة مؤشراتها التفاعلية الخاصة بالتضخم في العراق إلى حركة الأسعار التفصيلية والمقارنات الشهرية والسنوية التي تدعم هذه القراءات الأخيرة.

جدول مؤشرات التضخم في العراق (أيار 2026):

معدل التضخم السنوي لشهر أيار: 3% (تراجع ملحوظ يمثل هبوطاً في وتيرة ارتفاع الأسعار).

معدل التضخم السنوي لشهر نيسان: 4.3% (القراءة السابقة).

السلع المسببة للانخفاض: الأغذية، الخضروات، والوقود (تراجع مستمر).

السلع المحافظة على الارتفاع: الألبان، البيض، اللحوم، والأسماك (ارتفاع نسبي).