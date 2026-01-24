تراجع التضخم السنوي بنسبة 1.2% في العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن معدل التضخم خلال شهر كانون الأول من عام 2025 حافظ على استقراره، دون أن يسجل أي ارتفاع أو انخفاض، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي سبقه.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي في بيان اليوم، إن معدل التضخم السنوي سجل انخفاضًا بنسبة (1.2%) خلال شهر كانون الأول الماضي، قياسًا بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأضاف ، أن قسم الأغذية سجل انخفاضًا في أسعاره بنسبة (0.7%) خلال الشهر ذاته، في مؤشر إيجابي يتعلق بالسلع الأساسية.

وتابع الهنداوي، القول إن معدل التضخم الأساس انخفض هو الآخر بنسبة (0.4%) خلال شهر كانون الأول، موضحاً أن سبعة أقسام شهدت ارتفاعات طفيفة في أسعارها، في حين سجلت ثلاثة أقسام انخفاضًا في الأسعار، بينما حافظ قسمان على مستويات الأسعار ذاتها المسجلة في شهر تشرين الثاني.