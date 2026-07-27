تراجع الاعتماد على النفط في إيرادات موازنة العراق إلى 84% خلال خمسة أشهر

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات رسمية لوزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، تراجع مساهمة الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة الاتحادية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 إلى 84%، مقابل 91% خلال الفترة نفسها من عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 16%.

وبحسب تقرير الوزارة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بلغ إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية حتى نهاية أيار 2026 نحو 33.747 تريليون دينار، مقارنة مع 46.157 تريليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 12.410 تريليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت نحو 26.9%.

وسجلت الإيرادات النفطية وإيرادات الثروات المعدنية 26.946 تريليون دينار حتى نهاية أيار 2026، مقابل 41.931 تريليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بلغ 14.985 تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 35.7%.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 6.477 تريليونات دينار، مقارنة مع 4.226 تريليونات دينار في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 2.251 تريليون دينار، وبنمو نسبته نحو 53.3%، لترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات من 9% إلى 16%.

وأظهرت البيانات تحسناً في معظم مصادر الإيرادات غير النفطية، إذ ارتفعت الضرائب على الدخل والثروة من 574 مليار دينار إلى 635.6 مليار دينار، كما زادت الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج من 1.028 تريليون دينار إلى 1.440 تريليون دينار، وارتفعت الرسوم من 434 مليار دينار إلى 486.6 مليار دينار، فيما ارتفعت حصة الموازنة من أرباح القطاع العام من 660 مليار دينار إلى 1.242 تريليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية لعام 2026 بلغ 27.270 تريليون دينار، متضمناً 2.090 تريليون دينار تمثل إيرادات النفط المسلمة من إقليم كوردستان إلى خزينة الدولة بعد إجراء التسويات المحاسبية.

وتظهر المقارنة بين العامين أن انخفاض الإيرادات الكلية يعود بصورة رئيسية إلى تراجع العائدات النفطية، في حين أسهم النمو الملحوظ في الإيرادات غير النفطية في رفع مساهمتها ضمن موارد الموازنة، مع استمرار الإيرادات النفطية بوصفها المصدر الرئيس لتمويل الخزينة العامة.