تراجع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 145800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل سعر صرف الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146600 دينار مقابل 100 دولار.