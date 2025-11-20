تراجع استيرادات العراق من تركيا وجمعية بأنقرة تكشف تعطل عمل عدة منشآت جراء ذلك

شفق نيوز - بغداد / أنقرة

أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، يوم الخميس، ان العراق خفض استيراده من تركيا بنسبة 5% خلال العام الحالي.

وقال رئيس الجمعية جلال كادوا اوغلو، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن القيود التي فرضها العراق على واردات دقيق القمح بحجة حماية المنتج الوطني اعاقت التدفق الطبيعي للتجارة.

واضاف انه من المتوقع أن ينخفض إجمالي الصادرات الى العراق 5% هذا العام، مشيرا إلى أن هذه الصادرات التي نمت على مدى السنوات بفضل الاستثمارات المخصصة لتلبية احتياجات العراق الاساسية تسببت الى ترك جزء كبير من طاقتها الانتاجية معطلا.

وبين أوغلو أن أنشطة الإنتاج في بعض المنشآت الواقعة في مراكز مهمة مثل ماردين وغازي عنتاب وديار بكر قد تعطلت بشكل خطير، لافتا الى ان صادرات قطاع الحبوب الى العراق انخفضت الى 17.6% الى 1.4 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2025.

وأشارت رئيس الجمعية إلى أنه رغم انخفاض الصادرات الى العراق، الا انه احتل المرتبة الاولى للصادرات التركية من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية وبنسبة 36.2% خلال الفترة من يناير/كانون الأول إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي من إجمالي صادرات تركيا البالغة 22.9 مليار دولار.