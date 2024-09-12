تراجع معدلات استحواذ 12 مصرفاً عراقياً على ودائع القطاع الخاص

شفق نيوز/ أشرّت مؤسسات "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الخميس، تراجع نسبة استحواذ 12 مصرفا عراقيا على ودائع القطاع الخاص في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها اليوم، أن ثلاثة مصارف من التي تملك بنوكاً مراسلة امريكية استحوذت في النصف الأول من العام 2024 على ما يقارب نصف ودائع القطاع المصرفي العراقي الخاص.

ووفقا للمؤسسة، فقد بلغت نسبة استحواذ هذه المصارف على ودائع الجمهور في النصف الأول من هذا العام ما نسبته 47% بعد أن كانت في العام 2019 تشكل نسبة استحواذها على الودائع 34% فقط.

أما المصارف العراقية التي لديها القدرة على التعاملات المالية الخارجية والتي لا تملك بنوكا امريكية مراسلة والبالغ عددها 12 مصرفا فقد بلغت نسبة استحواذها على ودائع القطاع الخاص في منتصف العالم الحالي 36% بعد أن كانت نسبة استحواذها على الودائع في 2019 تبلغ 42% .

أما المصارف العراقية التي تم تحديد تعاملاتها الخارجية فإن نسبة استحواذها على الودائع في منتصف 2024 بلغت 17% بعد أن كانت نسبة استحواذها على ودائع القطاع المصرفي الخاص 25%.

وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن تترفع ودائع المصارف الثلاثة والتي أغلب أسهمها مملوكة لمؤسسات أجنبية، و ان تصل في نهاية العام 2024 الى نسبة استحواذ تتجاوز 50% من ودائع الجمهور مع تراجع ودائع الجمهور لدى المصارف الخاصة التي تم تحديد تعاملاتها الخارجية.

وتابع التقرير، أن الودائع لدى المصارف الخاصة تمثل ما نسبته 12% من مجمل الودائع لدى القطاع المصرفي بينما كانت ودائع لدى المصارف الخاصة تمثل 8% من مجمل الودائع في سنة 2019.