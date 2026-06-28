تراجع احتياطيات العراق الأجنبية إلى 97.8 مليار دولار

شفق نيوز- بغداد

تراجعت احتياطيات البنك المركزي العراقي الأجنبية إلى 97.809 مليار دولار بنهاية نيسان 2026، فيما بلغ احتياطي الذهب 33.925 تريليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأظهرت بيانات المركزي العراقي، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انخفاض الاحتياطيات الأجنبية من 100.341 مليار دولار في آذار إلى 97.809 مليار دولار في نيسان، في حين تراجع احتياطي الذهب بشكل طفيف من 34.277 تريليون دينار إلى 33.925 تريليون دينار خلال الفترة نفسها.

كما سجلت الاستثمارات 92.661 تريليون دينار بنهاية نيسان، مقابل 95.317 تريليون دينار في آذار، بينما انخفض الموجود النقدي في خزائن البنك المركزي العراقي إلى 566 مليار دينار، مقارنة مع 849 مليار دينار في الشهر السابق.