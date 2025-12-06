تذبذب يضرب أسعار خام البصرة في أسبوع

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط على تذبذب في أسعارهما خلال أسبوع.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة انخفاضا بلغ 37 سنتا ليصل الى 59.62 دولاراً وسجل خسارة اسبوعية بلغت 75 سنتا او ما يعادل 1.24%.

فيما سجل خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له انخفاضا أيضاً بلغ 37 سنتا ليصل الى 61.37 دولاراً، الا انه سجل مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 3 سنتات او 0.05 %،

وتتجه أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى تحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من اثنين بالمئة في مدعومة بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بالإضافة إلى تعثر محادثات السلام في موسكو.