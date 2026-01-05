تذبذب يضرب أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 148,300 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم عند مستوى 146,500 دينار لكل 100 دولار.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 146,900 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 146,750 ديناراً مقابل 100 دولار.