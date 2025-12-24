تذبذب أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تباينت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142750 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 141900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141800 دينار مقابل 100 دولار.