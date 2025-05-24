تذبذب أسعار خام البصرة في اسبوع متقلب

شفق نيوز/ سجل خام البصرة الثقيل مكاسب خلال الأسبوع الماضي، في حين تكبد خام البصرة المتوسط خسارة طفيفة على أساس أسبوعي.

وأغلق خام البصرة الثقيل جلسة يوم أمس الجمعة بانخفاض قدره 61 سنتاً ليصل إلى 60.58 دولاراً للبرميل، لكنه في المجمل سجل مكاسب أسبوعية بلغت 9 سنتات، ما يعادل نسبة 0.15%.

في المقابل، أغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض بقيمة 81 سنتاً ليصل إلى 63.53 دولاراً، مسجلاً خسارة أسبوعية قدرها 11 سنتاً أو ما يعادل 0.17%.

وعالمياً، سجل خام برنت وخام تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية بنسب 2.4% و3% على التوالي، وذلك جراء الأنباء المتعلقة بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي.