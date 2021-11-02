تذبذب أسعار النفط نتيجة تباطؤ إنتاج أوبك

شفق نيوز/ تذبذبت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تراجع أوبك عن وتيرة زيادات الإنتاج المتوقعة الشهر الماضي، بينما رفعت الصين "أكبر مستهلك للنفط في العالم"، معدلات التشغيل لمواجهة ارتفاع الطلب على الديزل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتًات، أو 0.08٪، إلى 84.73 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتًات، أو 0.10٪، إلى 83.99 دولارًا للبرميل.

ولا تزال أسعار الخام تستعد للتوجه نحو الأعلى، مع انتظار بعض المتداولين للتأكيد بعد أن أظهر كل من مخزون النفط الخام في إدارة معلومات الطاقة أن الطلب على معظم المنتجات يسير في الاتجاه الصحيح، في حين أن الإنتاج الأمريكي مستقر مع التزام أوبك+ بزيادتها التدريجية البالغة 400 ألف برميل يوميًا.

وصعد النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعومًا بانتعاش الطلب بعد الوباء، وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، أو أوبك+ ، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميًا على الرغم من دعوات كبار المستهلكين لمزيد من النفط.

وفي الوقت نفسه، عززت شركات النفط الوطنية في الصين معدلات تشغيل المصافي، مما زاد من شهيتها للنفط الخام، لتجنب نقص الديزل في ثاني أكبر مستخدم للنفط في العالم.