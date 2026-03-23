تذبذب أسعار النفط مع ترقب التصعيد الأميركي-الإيراني وتراجع إنتاج البصرة

تذبذبت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين احتمالات تصاعد التوتر بين أميركا وإيران، مقابل زيادة الإمدادات عقب تخفيف مؤقت للعقوبات على النفط الإيراني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 112.18 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش (05:02 صباحاً بتوقيت بغداد)، بعد أن استقرت يوم الجمعة الماضي عند أعلى مستوى لها منذ يوليو / تموز 2022. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.75 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 52 سنتاً، عقب مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت 2.27%.

ويأتي ذلك في ظل تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران باستهداف منشآت الطاقة، بالتزامن مع مهلة أميركية لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.

في المقابل، ساهمت خطوة رفع العقوبات مؤقتاً عن النفط الإيراني المنقول بحراً في تهدئة المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ما حدّ من ارتفاع الأسعار.

وتشير التقديرات إلى أن التوترات الحالية أثرت بالفعل على إنتاج النفط في الشرق الأوسط، مع خسائر تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين برميل يومياً، فضلاً عن تراجع إنتاج بعض الحقول.

وقال وزير النفط العراقي هيان عبد الغني، في بيان صادر عن وزارته، إن إنتاج النفط الخام في شركة نفط البصرة انخفض إلى 900 ألف برميل يومياً من 3.3 ملايين برميل يومياً.

كما أعلن العراق حالة "القوة القاهرة" في عدد من الحقول النفطية، مع انخفاض الإنتاج في بعض المناطق الجنوبية بشكل ملحوظ.

ويبقى مسار الأسعار مرهوناً بتطورات الأزمة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز أو تصاعد المواجهة في المنطقة.