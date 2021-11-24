تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ حافظت أسعار النفط على مكاسبها إلى حد كبير يوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين في فعالية الإصدار المنسق بقيادة الولايات المتحدة للأسهم من الاحتياطيات الاستراتيجية وتحويل تركيزهم إلى الخطوة التالية من قبل منتجي النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 15 بالمئة إلى 82.19 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات ، أو 0.1٪ ، إلى 78.60 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها 2.3٪ في اليوم السابق.

وقال محلل سلع في شركة Rakuten Securities ساتورو يوشيدا "المستثمرون أصيبوا بخيبة أمل من الحجم الصغير لإصدار النفط المشترك من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى".

واضاف إن الجهود المنسقة من جانب الدول المستهلكة للنفط أثارت مخاوف من أن أوبك + قد تبطئ وتيرة زيادة الإنتاج، مشيرا الى أن اهتمام السوق يتجه الآن نحو الاجتماع القادم لمجموعة منتجي أوبك + في 2 ديسمبر/ كانون الاول.

وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت يوم الثلاثاء إنها ستفرج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل منتجو أوبك + دعوات متكررة لمزيد من الخام.

وقال محللون في بنك جولدمان ساكس إن الإصدار المنسق قد يضيف حوالي 70 إلى 80 مليون برميل من إمدادات الخام، وهو أقل من 100 مليون برميل التي يطلبها السوق.