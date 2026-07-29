تذبذب أسعار الذهب وسط ارتفاع الدولار قليلاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأربعاء، استقراراً في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في مدينة اربيل مع الارتفاع الطفيف المسجل لسعر الصرف خلال افتتاح التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 848 ألف دينار، وسعر الشراء 844 ألفاً، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 818 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 814 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 850 ألفاً و860 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و830 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 897 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 857 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 734 ألف دينار.

وجاء هذا التباين في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في بورصات بغداد وأربيل؛ حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 150,300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 149,900 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.