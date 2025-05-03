تذبذب أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (3 أيار 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 658 الف دينار، وسعر الشراء 654 الف دينار. فيما سجل البيع الخميس الماضي 655 ألف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 628 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 624 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 الف دينار 670 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 630 الفا و 640 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 770 ألف دينار، وعيار 22 بيع 707 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 675 ألف دينار وعيار 18 بيع 578 ألف دينار.

وسجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً أمام الدينار المحلي في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار سجلت ارتفاعًا في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث بلغت 144,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر 144,550 ديناراً لكل 100 دولار صباح الخميس الماضي.