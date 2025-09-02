تذبذب أسعار الذهب في بغداد وأربيل مع ارتفاع المعدن الأصفر عالمياً

شفق نيوز- بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ( 2 أيلول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 706 آلاف دينار، وسعر الشراء 702 الف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 676 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 672 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 710 الاف و 720 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 680 الفا و 690 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 731 الف دينار ، وعيار 21 بيع 698 ألف دينار، وعيار 18 بيع 598 ألف دينار.

وسجل سعر الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا ببلوغه 3501,59 دولار للأونصة، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في أبريل والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة.

و يقبل المستثمرون على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن بدلا من الدولار بسبب تزايد احتمالات أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر وكذلك أيضا بسبب مخاوفهم بشأن استقلالية هذه المؤسسة النقدية.